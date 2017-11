Bayern München kann im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) bei Borussia Dortmund wieder auf Torjäger Robert Lewandowski zurückgreifen. "Er hat relativ gut trainiert und keine Beschwerden. So wie es aussieht, kann er gegen Dortmund von Anfang an spielen", sagte Trainer Jupp Heynckes nach dem 2:1 (1:0) des deutschen Rekordmeisters in der Champions League bei Celtic Glasgow.

Lewandowski hatte auf die Reise nach Schottland wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel verzichtet. Der 29 Jahre alte Pole war am vergangenen Samstag beim 2:0 gegen RB Leipzig kurz vor der Pause ausgetauscht worden. Anschließend hatte er leichte Entwarnung gegeben.

Lewandowski erklärt Verletzung

"Es war wie ein Krampf. Nicht so schlimm. Ich wollte auch kein Risiko eingehen", hatte Lewandowski erklärt. Lewandowski dürfte die Pause ganz recht gewesen sein. "In dieser Saison ist es wirklich schwer für mich", hatte er erklärt. "Ich spiele derzeit bei Bayern und in der Nationalmannschaft alle drei Tage von Anfang an. Kein Spieler kann aber in einer Saison in jedem Spiel 90 Minuten spielen."

Verzichten müssen die Bayern beim BVB weiterhin auf Manuel Neuer, Franck Ribery, Thomas Müller und Juan Bernat.