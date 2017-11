Bayern-Star Robert Lewandowski ist in Polen Opfer eines dreisten Betrügers geworden. Der Stürmer der Münchner wollte einem angeblich zweijährigen Jungen, der an Augenkrebs erkrankt ist, mit einer Spende von 23.561 Euro eine Behandlung in den USA ermöglichen.

Laut Angaben der Spenden-Auktion waren schon eine Million polnische Zloty gesammelt worden. Von dem angeblich fehlenden Betrag von 500.000 Zloty der Behandlungskosten wollte Lewandowski ein Fünftel (umgerechnet 23.561 Euro) übernehmen.

Doch im Juli kam heraus, dass es den schwerkranken Jungen nicht gibt. Der polnische Nationalspieler war einem Betrug aufgesessen, die Auktion gefälscht.

Staatsanwaltschaft befragt Lewandowski

Am Dienstag wurde Lewandowski von der Staatsanwaltschaft Breslau zu dem Fall befragt. Deren Sprecherin, Malgorzata Klaus, bestätigte gegenüber WP SportoweFakty: "Robert Lewandowski wurde als Opfer verhört."

Derzeit ist der Angreifer mit der polnischen Nationalmannschaft unterwegs. Polen bestreitet am Freitag in Warschau ein Testspiel gegen Uruguay.