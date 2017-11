Der Coach vom FC Liverpool, Jürgen Klopp, schaut auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurück und lobt seinen ehemaligen Schützling Mario Götze in höchsten Tönen.

"Mario Götze ist der beste Spieler, den ich je trainieren durfte. Er war unglaublich", schwärmte der 50-Jährige auf einer Veranstatlung des Magazins Soccer Laduma in Südafrika. "Ich vermisse alles an Dortmund, aber ich möchte nicht zurück. Es war aber auch der richtige Zeitpunkt, den Verein zu verlassen."

Den ehemaligen Borussen Robert Lewandowski, der inzwischen für den Rekordmeister FC Bayern stürmt, lobt Klopp ebenfalls: "Den größten Leistungssprung unter mir hat Lewandowski gemacht."

2015 verließ der Trainer den Deutschen Meister von 2012 Richtung Liverpool. Jedoch soll auch ein anderer Premier-League-Klub auf ihn Jagd gemacht haben: "Ich hatte eine Offerte eines anderen historischen Vereins vor etwa zwei Jahren, aber mir hat die Idee nicht gefallen, wie dort der Fußball verstanden wurde. Es hat sich nicht richtig angefühlt", so Klopp.

"Als Liverpool sich gemeldet hat, hat es sich richtig angefühlt". Zwar zweifelt er an einem Champions-League-Gewinn mit den Reds, in der Liga rechnet er sich hingegen aber Chancen aus: "In England können wir auf jeden Fall mit ein wenig Glück die Premier League gewinnen."