Der frühere Welt- und Europameister Xavi (37) kann sich einen Wechsel des Nationalspielers Leon Goretzka vom Bundesligisten Schalke 04 zum FC Barcelona gut vorstellen.

"Ich habe ihn spielen sehen und glaube, dass er ein sehr gutes Niveau hat", sagte der ehemalige Mittelfeldstar der Katalanen dem SID: "Er könnte mit Sicherheit in jedem Team der Welt gut spielen. Er würde sich gut einfügen."

Goretzkas Vertrag in Gelsenkirchen läuft im kommenden Sommer aus. Neben Barcelona soll angeblich auch Rekordmeister Bayern München an einer Verpflichtung des 22 Jahre alten Confed-Cup-Gewinners interessiert sein.

"Er ist ein junger Spieler. Deutschland hat immer gute Fußballer, und Goretzka ist einer von ihnen", sagte Xavi, der seine Karriere in dieser Saison in Katar bei Al Sadd ausklingen lässt.

Der Wechsel in das Gastgeberland der WM 2022 sei 2015 "eine der besten Entscheidungen" gewesen, "die ich in meiner Karriere und in meinem Leben gefällt habe", sagte der viermalige Champions-League-Sieger: "Die Idee ist, die Saison zu Ende zu spielen und eine Trainerkarriere anzufangen."

Dass ihn der Generalsekretär des WM-Organisationskomitees, Hassan Al Thawadi, gerne als Nationaltrainer im Wüstenemirat sehen würde, sei "eine Ehre", sagte Xavi: "Ich habe eine sehr gute Beziehung zu ihm. Es ist eine Möglichkeit, hier anzufangen - warum nicht? Ich würde hier gerne auf die eine oder andere Weise helfen."