Nur ein einziges Mal in der Geschichte des Revierderbys ist Borussia Dortmund schneller mit 4:0 in Führung gegangen als am Samstag.

Am 26. September 1964 lag der BVB nach 23 Minuten mit vier Toren in Front, gewann am Ende mit 6:2. Dieses Mal brauchten die Schwarz-Gelben gerade einmal zwei Minuten länger.

Die Treffer für Dortmund erzielten Pierre-Emerick Aubameyang (12.), Mario Götze (20.) und Raphael Guerreiro (25.). In der 18. Minute unterlief Benjamin Stambouli nach einem Freistoß von Nuri Sahin das erste Eigentor eines Schalkers im Revierderby seit 1979.

Aubameyangs Führungstreffer war nicht nur historisch, sondern auch umstritten. Einerseits stellte der BVB-Mittelstürmer mit seinem 96. Bundesligator den Rekord von Anthony Yeboah für die meisten Bundesligatreffer eines afrikanischen Spielers ein.

Andererseits bugsierte Aubameyang den Ball mit der Hand über die Torlinie. Die folgenden regulären BVB-Treffer erstickten die Diskussionen um den Treffer des Gabuners allerdings im Keim.