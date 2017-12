Pech für Dortmunds neuen Trainer Peter Stöger: Bereits wenige Stunden nach seiner Verpflichtung sollte der 51-Jährige sein erstes Training leiten.

Doch das um 15 Uhr angesetzte Training musste wegen starken Schneefalls abgesagt werden. "Die Verletzungsgefahr ist einfach zu hoch", teilte der DFB-Pokalsieger am Sonntagnachmittag mit.

Stattdessen absolvierten die BVB-Spieler ihre Übungen in einer Trainingshalle.

Auf der Pressekonferenz hatte sich der Österreicher Stöger bereits aus seine erste Einheit gefreut. "Wir werden am Sonntag und am Montag trainieren. Es wird in erster Linie darum gehen, über die aktuellen Probleme zu sprechen. Wir wollen etwas Empathie in die Gruppe bringen. Vor uns stehen spannende Tage mit wenig Vorbereitung", sagte Stöger.

Auch in Köln, wo Stöger bis am vergangenen Sonntag als Trainer tätig war, herrschte ein regelrechtes Schneechaos. Aufgrund des auf den Platz gefallenen Neuschnees musste der Anstoß des Keller-Duells zwischen dem FC und dem SC Freiburg mehrfach verschoben werden.