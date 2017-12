Kuriose Szenen beim Elfmeter in München! Hannover 96 zerstörte eine große Chance auf das 1:1 gegen den FC Bayern selbst (zum Nachlesen im TICKER).

In der 26. Minute pfiff Schiedsrichter Guido Winkmann Elfmeter für Hannover, weil Bayern-Torhüter Sven Ulreich Hannovers Stürmer Felix Klaus im Strafraum foulte. Der Schlussmann sah die gelbe Karte für seine Aktion.

Niclas Füllkrug trat zum Strafstoß an – und verwandelte unten links. Doch der Unparteiische Winkmann ließ den Elfmeter wiederholen. Grund: Drei Hannoveraner und vier Bayern-Spieler waren in den Strafraum gerannt, bevor der Ball gespielt wurde.

Füllkrug trat noch einmal an, visierte wieder das untere linke Eck an. Ulreich sprang in die richtige Richtung und hielt den schwach geschossenen zweiten Versuch.

In der 87. Minute gab es wieder einen Strafstoß, diesmal für die Münchner. Robert Lewandowski schnappte sich den Ball und verwandelte zum 3:1-Endstand. Schiedsrichter Winkmann sah bei seinem Versuch keinen Regelverstoß.

Charlison Benshop hatte für Hannover zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (35.). Kingsley Coman hatte die Bayern mit seinem 2:1 zurück in die Spur gebracht (67.). Auch den Strafstoß holte der Franzose heraus.