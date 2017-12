Ein paar SMS aus Wolfsburg hat Dieter Hecking schon bekommen, meist ging es um ein Bier nach dem Spiel oder schlicht einen Ticketwunsch.

"Ich musste ein paar Karten mehr bestellen, als mir zustehen", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach vor der Reise zu seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen will Hecking am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) den Triumph gegen die Bayern aus der Vorwoche vergolden, seine erfolgreiche Zeit bei den Wölfen soll dabei keine Rolle mehr spielen.

Spätestens nach dem Sieg gegen die Bayern (2:1) hat sich Gladbach als Tabellenvierter oben festgesetzt, die Rückkehr nach Europa winkt.

Für dieses Ziel müsse sein Team bis Weihnachten aber voll durchziehen. "Von den letzten acht Mannschaften, die gegen Bayern gewonnen haben, hat danach keine ihr folgendes Bundesligaspiel gewonnen. Wir wollen jetzt nachlegen", sagt Hecking, der vor seinem 400. Bundesligaspiel als Trainer und Spieler steht: "Es sind noch zwölf Punkte bis zur Winterpause zu vergeben. Am liebsten hätte ich 13."

Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt lobte die Borussia derweil als "Team der Stunde", die Wölfe hinken dagegen den eigenen Erwartungen hinterher. Immerhin: Die Remis-Könige aus Niedersachsen sind unter Schmidt zu Hause noch ungeschlagen.

Eintracht setzt auf Auswärtsstärke

Ein Wiedersehen gibt es auch beim Duell zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt (ab 15 Uhr im LIVETICKER), wo SGE-Trainer Niko Kovac an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Kovac schoss in 75 Bundesligaspielen acht Tore für die Berliner, bei denen er drei Jahre mit Dardai zusammenspielte und 2006 seine Bundesligakarriere als Spieler beendete. Aktuell sind die Frankfurter hinter den Bayern das zweitbeste Auswärtsteam und verloren in der Fremde nur beim 1:2 in Leipzig am 23. September.

