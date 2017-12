In der englischen Woche des 16. Spieltags können am Mittwoch einige Spiele für ordentlich Zündstoff sorgen.

Der 1. FC Köln hätte nach der 3:4-Pleite gegen den SC Freiburg am Sonntag, als man eine 3:0-Führung noch aus der Hand abgab, und dem bisher rabenschwarzen Saisonverlauf einen Aufbaugegner dringend nötig.

Doch auf die Rheinländer wartet alles andere als eine leichte Aufgabe. Die Geißböcke treten nämlich in der Allianz Arena gegen den Tabellenführer FC Bayern an (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Und auch die Statistik gegen den Rekordmeister dürfte den Kölnern nicht viel mehr Mut machen, denn der letzte Sieg gegen die Münchner liegt bereits fast neun Jahre zurück. Am 21. Februar 2009 gewann der FC mit 2:1.

Augsburg auf Schalke, Derby in Hoffenheim

In der Veltins-Arena kommt es unterdessen zum Duell zwischen dem FC Schalke und dem FC Augsburg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Während die Hausherren vor der Winterpause mit RB Leipzig um Platz zwei kämpfen, wollen die Gäste unter den ersten Sechs überwintern.

Zuletzt kassierten die Schwaben gegen die Hertha jedoch einen kleinen Dämpfer, als sie in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleichstreffer kassierten. Für Schalke gab es am vergangenen Spieltag ebenfalls ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Bereits um 18.30 Uhr eröffnen die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart den zweiten Tag der englischen Woche (im LIVETICKER). Im Baden-Württemberg-Derby will der VfB mal wieder gegen seinen Auswärtsbann ankämpfen.

In dieser Spielzeit holte das Team von Trainer Hannes Wolf erst einen Punkt und ist nach zuletzt drei Partien ohne Sieg auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht. Die TSG strebt nach der schwachen 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger Hannover 96 am Sonntag ebenfalls einen Dreier an. (SERVICE: Die Bundesliga-Tabelle)

Hannover will hingegen auf den Erfolg aufbauen und auch bei Hertha BSC punkten (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem treffen Bayer Leverkusen und Werder Bremen aufeinander (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

