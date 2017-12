Borussia Dortmund arbeitet an einer Verlängerung mit Führungsspieler Marco Reus.

"Marco ist einer von uns. Ich würde ihn sehr gern länger im BVB-Trikot sehen", sagte Sportdirektor Michael Zorc in der Welt am Sonntag.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft bis 2019, in der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen um einen Abschied des Flügelspielers.

Reus arbeitet nach seinem Kreuzbandanriss vom vergangenen Sommer intensiv an seinem Comeback, aller Voraussicht nach reist der Nationalspieler am 3. Januar mit ins Trainingslager nach Marbella.

WM 2018: Zorc macht Reus Hoffnung

Reus soll im März wieder auf dem Platz stehen - rechtzeitig, um doch noch den Sprung zur Weltmeisterschaft in Russland zu schaffen.

"Es ist mehr als verständlich, dass er so schnell wie möglich wieder spielen will. Speziell nachdem er die WM 2014 als auch die EM 2016 verpasst hat. Aber er hat genügend Zeit, sich dafür in Form zu bringen", meinte Zorc.

Reus zog sich im DFB-Pokalfinale der vergangenen Saison gegen Eintracht Frankfurt (2:1) einen Kreuzbandanriss zu.