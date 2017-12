Kaum ist die WM-Auslosung im Moskauer Kreml über die Bühne gegangen und die Gruppenphase fürs Turnier in Russland im kommenden Jahr steht fest, hat Polens Robert Lewandowski eine erste Kampfansage an seinen kolumbianischen Teamkollegen James Rodriguez beim FC Bayern München gerichtet.

In Gruppe H trifft Polen gleich zum WM-Auftakt auf Kolumbien. Das Duell wird am 19. Juni in Moskau steigen.

"Ich erinnere mich an deine Tore bei der letzten WM. Ich hoffe, du wirst dich an meine in Russland erinnern", reagierte der polnische Stürmer auf Twitter auf die WM-Auslosung. (SERVICE: Der WM-Spielplan)

James hatte sein Heimatland bei der WM 2014 in Brasilien mit sechs Treffern bis ins Viertelfinale geschossen und sich am Ende den goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers gesichert.

Polen hatte sich dagegen gar nicht für die vergangenen Endrunde qualifiziert. Die Kräfteverhältnisse will Lewandowski mit seinen Toren nun offenbar unbedingt umdrehen.