Vor zwei Wochen schwärmte Real-Madrid-Leihgabe James Rodriguez in den höchsten Tönen von seinem aktuellen Klub, dem FC Bayern.

"Ich bleibe hier. Meine Gegenwart ist hier und ich bin sehr glücklich in München", sagte der bis 2019 ausgeliehene Kolumbianer. "Ich möchte an gar nichts anderes denken."

Doch der Abschied von den Königlichen fiel dem Mittelfeldspieler schwer, wie er jetzt in der Fernsehsendung El Chiringuito de Jugones ausplauderte: "Mein Abschied war traurig und hart. Real war immer mein Traum, aber der Fußball ist so."

Kehrt James doch zu Real zurück?

Ganz abgeschlossen scheint der Kolumbianer mit den Königlichen aber noch nicht zu haben, erklärte er doch: "An einem Tag bist du an dem Ort, an dem du sein willst. Am nächsten nicht - aber du kannst zurückkehren."

Nun hofft der Linksfuß zumindest auf ein Duell mit seinem Ex-Klub im Finale der Champions League, wie James des Weiteren verriet.

Mit Trainer Zinedine Zidane war der Kolumbianer nicht immer auf einer Wellenlänge, setzte er seinerzeit doch vermehrt auf andere Spieler und gewährte James nicht die Spielzeit, die er sich wünschte.

Dennoch bleibt der 45-jährige Franzose auch weiterhin das große fußballerische Vorbild des WM-Helden von 2014: "Er ist mein Idol, er hatte unglaubliche Qualität und ich bewundere Spieler, die so gut Fußball spielen", so James weiter.