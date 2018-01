Borussia Dortmund muss beim Pflichtspielstart ins neue Jahr am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) womöglich noch auf Weltmeister Mario Götze verzichten.

"Ob er zum Rückrundenauftakt dabei ist, kann ich noch nicht sagen", sagte BVB-Trainer Peter Stöger über den 25-Jährigen: "Doch ich hoffe, so schnell wie möglich - ohne unnötigen Druck aufzubauen. Mario ist mit seiner Qualität und Persönlichkeit ein wichtiger Faktor."

Dortmund bricht am Mittwoch ins Trainingslager nach La Manga/Spanien (bis 9. Januar) auf. Götze hatte nach überstandenem Bänderanriss im Sprunggelenk in der kurzen Winterpause immer wieder Trainingsfotos aus seinem Dubai-Urlaub in den sozialen Netzwerken gepostet.

Götzes letzter Einsatz datiert vom 25. November (4:4 gegen Schalke).