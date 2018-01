Der 19. Spieltag der Bundesliga startet mit einem brisanten Duell. Hertha BSC empfängt am Freitagabend Borussia Dortmund (ab 20.30 im LIVETICKER).

Erneut wird der BVB ohne Pierre-Emerick Aubameyang antreten. Der Gabuner flog nicht mit dem Team in die Hauptstadt. "Aubameyang trainiert in Dortmund. Wir haben zurzeit den Eindruck, dass er im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt und deshalb nicht voll fokussiert ist. Folgerichtig stellt sich die Frage, ob er uns in Berlin helfen kann", erklärte Sprtdirektor Michael Zorc den Verzicht auf den Stürmer.

Der Torjäger hatte vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:0) die Mannschaftsbesprechung geschwänzt und war daher von Trainer Peter Stöger aus dem Kader geworfen worden. Doch für die Partie in Berlin machte Stöger ihm am Freitagmittag noch Hoffnung: "Momentan ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass alles in Ordnung ist. Ich plane mit ihm, wenn er Gas gibt bei der Arbeit, so wie ich mit jedem plane."

Doch nun ist die Tür für den Stürmer erstmal wieder zu.

Neuzugang Manuel Akanji wird wahrscheinlich auch erst einmal auf der Bank platznehmen, ließ Stöger durchblicken. "Er hat sich gut eingefügt. Man kann seine Qualität sehen. Ich muss aber auch sagen, dass die Jungs in der Defensive einen richtig guten Job gemacht haben, seitdem ich hier bin. Die Chancen stehen gut, dass die Innenverteidigung erstmal so zusammenbleibt", sagte der BVB-Trainer.

Probleme könnte es für die Dortmunder dafür bei der Anreise geben. Aufgrund von Sturmtief Friederike kündigte der BVB an die Reiseplanung nach Berlin gegebenenfalls anzupassen.

Hertha setzt auf "große Gier"

Berlin will mit "großer Gier" und "letztem Willen" erneut ein Top-Team in der Bundesliga ärgern. "Wir wollen auch gegen Borussia Dortmund agieren und nicht nur reagieren", sagte Trainer Pal Dardai vor dem Heimspiel gegen den BVB: "Wir müssen beim Umschaltspiel der Dortmunder aufpassen, hellwach sein und Konter unterbinden. Dafür müssen wir ein gutes Gegenpressing zeigen."

Hertha BSC hat in der laufenden Saison Siege gegen Bayer Leverkusen und RB Leipzig eingefahren, gegen Rekordmeister Bayern München erkämpfte sich Berlin ein Unentschieden.

Gegen Dortmund muss Dardai auf Innenverteidiger Karim Rekik (muskuläre Probleme) verzichten. Hertha BSC rechnet am Freitag mit rund 65.000 Zuschauern.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19. Januar 2018:

Hertha BSC - Borussia Dortmund (20.30)



Samstag, 20. Januar 2018:

SC Freiburg - RB Leipzig (15.30)

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (15.30)

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (15.30)

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (15.30)

FSV Mainz 05 -VfB Stuttgart (15.30)

Hamburger SV - 1. FC Köln (18.30)



Sonntag, 21. Januar 2018:

Bayern München - Werder Bremen (15.30)

Schalke 04 - Hannover 96 (18.00)

So können Sie die Spiele des 19. Spieltags LIVE sehen:

Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

TV: Sky

Stream: Sky, Eurosport Player