Der deutsche Rekordmeister Bayern München darf zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen auf Robert Lewandowski hoffen.

Der Stürmer absolvierte am Mittwoch wie Weltmeister Mats Hummels erstmals in der Vorbereitung das Mannschaftstraining in voller Länge. Auch Joshua Kimmich war wie am Vortag voll dabei.

Demnach fallen nur die beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago sicher aus. Lewandowski plagten zuletzt hartnäckige Probleme mit der Patellasehne im linken Knie, Hummels schmerzten die Adduktoren. Kimmich zwickte nach überstandener Erkältung der Rücken.

"Wir müssen dort gewinnen", sagte Franck Ribery mit Blick auf die Begegnung in Leverkusen: "Das ist eine gute Mannschaft, gute Spieler, es war dort immer schwierig - aber wir sind Bayern München." Der Franzose hatte den Bayern am Dienstag mit drei Treffern und einer Vorlage binnen 26 Minuten beim 5:3 gegen Drittligist SG Sonnenhof Großaspach eine halbwegs gelungene Generalprobe beschert.

"Es muss natürlich besser werden", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Spiel, "und es wird auch besser, da bin ich mir sicher." Er sei "sehr optimistisch, dass wir gut in die Rückrunde starten, wobei man sagen muss, dass es ein schweres Spiel wird. Wir sind alle heiß und wollen genau da weitermachen, wo wir vor Weihnachten aufgehört haben".

Die Bayern führen die Bundesliga-Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf Schalke 04 an.