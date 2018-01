Bücher, Gutscheine, Eintrittskarten für ein Museum: Angreifer Nils Petersen vom SC Freiburg hat nach einem bemerkenswerten Interview erstaunliche Rückmeldung erhalten. "Ich habe unheimlich viele Bücher zugeschickt bekommen, Mails, Einladungen, Gutscheine. Ein Museum in Mecklenburg-Vorpommern hat mir Eintrittskarten geschickt", sagte Petersen dem kicker: "Es hat mich brutal überrascht, dass es überhaupt solche Wellen geschlagen hat."

Anfang Dezember hatte der 29-Jährige im Focus die Fußballbranche als "oberflächlich" und die Spieler als "nicht so belesen" beschrieben. "Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren", sagte Petersen damals. Ein persönlicher Angriff auf seine Kollegen sollte das allerdings nicht gewesen sein. "Wir haben viele intelligente Jungs in der Liga und bei uns in der Mannschaft", sagte Petersen nun.

Er selbst absolviert derzeit ein "stupides, langweiliges BWL-Fernstudium. Ich ärgere mich selbst, dass ich das Thema ausgesucht habe", sagte Petersen: "Aber ich ziehe es ein Jahr als Weiterbildung durch und dann mache ich das, was mir Spaß macht."