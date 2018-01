Sven Ulreich ist im Trainingslager des FC Bayern München wieder ins Torwarttraining eingestiegen. Am Mittwoch hatte sich der Keeper in Doha leicht an der Hand verletzt und ist im Krankenhaus behandelt worden.

Der 29-Jährige wollte einen Ball abwehren und bekam diesen dabei unglücklich an den Mittelfinger der rechten Hand. Ulreich musste das Training abbrechen. Wenig später gaben die Bayern Entwarnung.

Trainer Jupp Heynckes kann also erleichtert sein. Hinter dem Ersatz vom verletzten Manuel Neuer wäre das Torwart-Aufgebot der Bayern dünn geworden. Auch Talent Christian Früchtl fehlt den Bayern im Trainingslager.

Neben Ulreich ist daher noch der reaktivierte Tom Starke mitgereist. Mit dabei in Katar ist außerdem noch U19-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann.