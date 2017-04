Anzeige

Der Offizielle Bundesliga Manager auf SPORT1: Der 29. Spieltag Sokratis mit Tor für Bartra an der Spitze / Lesedauer: 4 Minuten

vergrößernverkleinern Sokratis ist einer der besten Abwehrspieler der Bundesliga © SPORT1-Grafik: Getty Images/iStock

Dortmunds Sokratis überragt am 29. Spieltag beim Bundesliga Manager. In der SPORT1-Promi-Liga geht der Tagessieg an ein Moderatoren-Duo.