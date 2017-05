Liebe Freunde des Bundesliga Managers,

kennen Sie noch die Hertha-Bubis? So wurde die Amateurmannschaft von Hertha BSC genannt, die 12. Juni 1993 als erster Drittligist im Finale des DFB-Pokals stand. Dort setzte es gegen Bayer Leverkusen dann zwar eine 0:1-Niederlage. Die junge Mannschaft von Trainer Jochem Ziegert hatte sich aber in die Herzen der deutschen Fußballfans gespielt.

Von den Hertha-Bubis etablierten sich später nur Andreas Schmidt, Torwart Christian Fiedler sowie Carsten Ramelow in der Bundesliga-Mannschaft der Hauptstädter.

Auf dem Weg, genau diese Karriere zu machen befindet sich heute Jordan Torunarigha. Seit 2006 durchläuft der heute 19-Jährige alle Jugendteams der Hertha, zur Krönung seines Werdegangs unterschreibt er im Dezember einen Profivertrag bis 2020.

Und jetzt das - am 33. Bundesligaspieltag erzielte er in seinem siebten Bundesligaspiel sein erstes Tor. Eine stark angeschnittene Freistoßflanke von Marvin Plattenhardt verwandelte der diesmal als Innenverteidiger eingesetzte Torunarigha per Kopf zum 2:0. Nach dem Sieg bei Darmstadt 98 steht Hertha BSC mit einem Bein in der UEFA Europa League.

Dardai lobte das Eigengewächs, das die Hertha mit seinem Treffer dem Sieg näher brachte: "Das macht er im Training auch oft, er ist sehr kopfballstark. Gott sei Dank hat er uns heute alle ein bisschen beruhigt mit dem 2:0." Und der Ungar ging noch weiter: "Er ist ein wunderbares Vorbild für die jungen Spieler bei Hertha BSC"

Beim Offiziellen Bundesliga Manager auf SPORT1 machte der U20-Nationalspieler mit 18 Punkten so viele Zähler wie kein anderer Spieler.

Neben der Unterkategorie Tore - dort erhielt er sechs Zähler - punktete er auch in den Kategorien gewonnene Zweikämpfe (6) sowie gespielte Minuten (3) und verwies so mit Robert Lewandowski (16) und Arjen Robben (15) zwei Stars des deutschen Meisters FC Bayern München in die Schranken.

Lewandowski kaum mehr einzuholen

Torjäger Lewandowski kann sich trösten, indem er die Wertung der Gesamtpunktebesten des Bundesliga Managers nach seiner guten Vorstellung am Wochenende voraussichtlich als Erster abschließen wird. Der Bayern-Torjäger liegt vor dem letzten Spieltag 35 Punkte vor seinem schärfsten Verfolger Antony Modeste (356:331). Der Kölner machte für ihn nur magere fünf Punkte.

Neuer punktbester Verteidiger ist Modestes-Teamkollge Jonas Hector (241), bester Mittelfeldspieler Naby Keita (RB Leipzig/262). Bester Torwart bleibt der verletzte Manuel Neuer (FC Bayern/161).

Promi-Liga: SPORT1.fm vor dem Gesamtsieg

In der SPORT1-Promi-Liga ging der Tagessieg mit starken 116 Punkten an Thomas Helmer. Im Team des SPORT1-Moderators waren sein Kapitän Lewandowski (32 Punkte), Robben (15) und Vedad Ibisevic (Hertha BSC/11) die besten Punktesammler. Auch Laura Wontorra (102) und Nele Schenker (101) punkteten dreistellig.

Das Team von SPORT1.fm kann den Sekt für den Sieg in der Gesamtwertung schon einmal kalt stellen. Mit 98 Punkten baute es den Vorsprung auf Titelverteidiger und Verfolger Jochen Stutzky (89) erneut aus und liegt bereits 158 vor dem Zweitplatzieren. Diesen Vorsprung noch zu verspielen, scheint unmöglich.

Die Rangfolge: 1. SPORT1.fm (2960), 2. Jochen Stutzky (2802), 3. Nele Schenker (2761), 4. Thomas Strunz (2636), 5. Ruth Hofmann (2597), 6. Thomas Helmer (2570), 7. Rudi Brückner (2524), 8. Laura Wontorra (2496), 9. Stefan Schnoor (2405), 10. Oliver Schwesinger (2321), 11. Olaf Thon (2280), 12. Marcel Reif (2278).

So funktioniert der Bundesliga Manager

Jeder Manager muss aus einer Liste der verfügbaren Spieler einen 15 Mann starken Kader zusammenstellen. Dieser besteht immer aus zwei Torhütern, je fünf Verteidigern und Mittelfeldspielern sowie drei Stürmern. Dafür hat jeder Spieler ein Budget von 150 Millionen zur Verfügung.

Vor jedem Spieltag muss aus elf Spielern des Kaders eine Anfangsformation gewählt werden. Natürlich kann der Kader während der Saison auf dem Transfermarkt angepasst werden. Dieser ist jeweils zwischen den Spieltagen geöffnet.

Jeder Manager wird an der Gesamtliga und der Liga seines Lieblingsvereins teilnehmen. Man kann aber auch mit Freunden und Kollegen in einer Mini-Liga gegeneinander antreten. Die Teilnahme am Bundesliga Manager ist kostenlos.

Die ausführlichen Spielregeln und noch mehr Informationen zum Bundesliga Manager gibt es unter bundesligamanager.sport1.de.