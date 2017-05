Liebe Freunde des Bundesliga Managers,

die Saison 2016/17 ist Geschichte. Der 34. Spieltag brachte noch einmal all das, was alle Fußballfans lieben: jede Menge Tore, Emotionen und Dramatik.

So schoss Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund mit zwei Toren gegen Hoffenheim noch direkt in die Champions League und sich zum Torschützenkönig, in Köln wurde der erstmalige Einzug des FC in den europäischen Wettbewerb seit 25 Jahren überschwänglich gefeiert, Weltmeister Philipp Lahm erhielt einen würdigen Abschied und der HSV vermied durch einen Treffer kurz vor Spielende den Gang in die Relegation.

Welche Auswirkungen hatten diese Ereignisse auf den Offiziellen Bundesliga Manager auf SPORT1?

Aubameyang machte am letzten Spieltag 14 Punkte und beendete die Manager-Saison in der Wertung der Gesamtpunktebesten als Dritter (293 Punkte).

Lewandowski eine Klasse für sich

Dass dort Robert Lewandowski von Meister FC Bayern München ganz oben steht, konnte auch sein lange Zeit schärfster Verfolger Anthony Modeste vom 1. FC Köln nicht mehr verhindern. Der Franzose liegt in der Endabrechnung 40 Punkte hinter dem bei den Teilnehmern am Bundesliga-Manager am häufigsten in ihr Team berufenen Lewandowski (330:370).

Punktbester Verteidiger wurde Modestes Teamkollge Jonas Hector (260), bester Mittelfeldspieler Naby Keita (RB Leipzig/273) und bester Torwart Manuel Neuer (FC Bayern/161).

Philipp Lahm machte in seinem Abschiedsspiel fünf Punkte, in der ganzen Saison kam er auf 164 Punkte.

Für den HSV wurde ein beim Bundesliga-Manager bisher kaum in Erscheinung getretener Spieler zum Helden. Siegtorschütze Luca Waldschmid sammelte insgesamt nur 19 Punkte, alleine sechs machte er am letzten Spieltag.

Robben brilliert am Finaltag

So viele Punkte wie kein anderer Spieler am 34. Spieltag machte Arjen Robben.

Mit 22 Zählern lag der Niederländer deutlich vor Hector (19), sowie Marco Reus (Dortmund) und Kai Havertz, die jeweils auf 18 Punkte kamen.

Promi-Liga: SPORT1.fm holt den Gesamtsieg

In der SPORT1-Promi-Liga geht der Gesamtsieg an das Team von SPORT1.fm. Die Radiomacher lieferten sich lange Zeit ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Titelverteidiger Jochen Sutzky. Ab dem 22. Spieltag bauten sie die Führung jedoch immer weiter aus und kamen lertzendlich mit 177 Punkten vor dem SPORT1-Moderatoren ins Ziel.

Der Tagessieg am letzten Spieltag ging mit starken 134 Punkten an Nele Schenker, die sich den Titel als beste weibliche Teilnehmerin in der SPORT1-Promi-Liga sicherte. Auch SPORT1.fm (124), Laura Wontorra (121), Olaf Thon (121), Ruth Hofmann (113), Jochen Stutzky (105) und Rudi Brückner (101) punkteten zum Abschluss dreistellig.

Die Rangfolge: 1. SPORT1.fm (3084), 2. Jochen Stutzky (2907), 3. Nele Schenker (2895), 4. Thomas Strunz (2729), 5. Ruth Hofmann (2710), 6. Thomas Helmer (2650), 7. Rudi Brückner (2625), 8. Laura Wontorra (2617), 9. Stefan Schnoor (2491), 10. Oliver Schwesinger (2418), 11. Olaf Thon (2401), 12. Marcel Reif (2368).