SPORT1 läutet die Wochen der Wahrheit in der Champions League ein. Ab sofort geht es für die verbliebenen 16 Mannschaften in der K.o.-Runde in die heiße Phase.

Am Dienstag kämpfen im Achtelfinale Benfica Lissabon gegen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Mit SPORT1 verpassen Sie dabei nichts.

Beide Spiele werden im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App begleitet. BVB-Fans können mit unserem Sportradio SPORT1.fm das Spiel in Portugal zudem in Stadionatmosphäre und mit jede Menge Emotionalität live und kostenlos anhören.

Bereits vor den Partien versorgen Sie die SPORT1-Reporter in Lissabon und Paris von vor Ort mit den wichtigsten Informationen via Facebook und Twitter.

Vor Spielbeginn liefert Moderator Jochen Stutzky in Bundesliga Aktuell (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) die aktuellsten Informationen zu den ersten Achtelfinal-Duellen. Im Anschluss diskutiert der Fantalk (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) die Spiele aktuell und liefert Live-Analysen. Moderator Thomas Helmer begrüßt in der gewohnt launigen Runde die SPORT1-Experten Peter Neururer und Mario Basler und Kommentator Markus Höhner.

Auch mit dem Fan-Messenger iMFootball können Sie sich über die Partien aktuell auf dem Laufenden halten

Zum Abschluss des großen Champions-League-Abends liefert Bundesliga Aktuell die Reaktionen zu den Partien (ab 0.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).