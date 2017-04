Die Jagd um den begehrten Henkelpott in der Champions League geht in die vorentscheidende Runde.

Welches Team kann sich am 3. Juni im National Stadium of Wales in Cardiff durchsetzten?

Gelingt Real Madrid erstmals in der Geschichte der Königsklasse die Titelverteidigung? Oder kann Stadtrivale Atletico Madrid den Titel an sich reißen? Setzt sich die Torfabrik aus Monaco gegen die ganz großen Namen durch? Oder gewinnt am Ende doch der Sieger von 1996 Juventus Turin - mit Oldie Buffon im Tor?

Stimmen Sie ab und küren den Favoriten auf den Gewinn der Champions League 2017!