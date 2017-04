Robert Lewandowski zog seinen Rollkoffer entschlossenen Schrittes zum Mannschaftsbus.

Und mit der Rückkehr seines unersetzlichen Top-Torjägers hat sich auch beim FC Bayern der Glaube an ein Happy End seiner "Mission Impossible" bei Real Madrid noch einmal verstärkt.

"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bayern München ist berühmt-berüchtigt dafür, dass wir in solchen Spielen richtig kämpfen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug nach Spanien.

Dort müssen die Bayern mit Rückkehrer Lewandowski im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (ab 20.15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) das 1:2 von München wettmachen, um den Traum vom Triple am Leben zu erhalten.

Lewandowski fit - Hoffnung bei Duo

Dass ihr Toptorjäger Lewandowski nach seiner Schulterprellung wieder dabei ist, macht den Bayern Mut - doch in der Abwehr hat Trainer Carlo Ancelotti große Sorgen. Die Weltmeister Jerome Boateng und Mats Hummels saßen zwar ebenfalls im Airbus 340-600 nach Madrid, ihr Mitwirken ist allerdings offen.

Nach SPORT1-Informationen bestellte sich Boateng auf eigene Kosten Nationalmannschafts-Physiotherapeut Klaus Eder zu sich nach Hause, um sich am Ostersonntag den ganzen Tag intensiv behandeln zu lassen.

"Die medizinische Abteilung hat großartig gearbeitet", sagte Rummenigge, "ich hoffe, dass alle in bester Verfassung auf dem Platz stehen können."

Härtetest im Abschlusstraining

Ein letzter Test beim Abschlusstraining am Montagabend im Estadio Santiago Bernabeu sollte Aufschluss darüber geben, ob neben "Lewy" auch Boateng (Adduktorenprobleme) und Hummels nach seiner Sprunggelenkverletzung mitwirken können. "Egal, wer morgen spielt: Jeder wird sich reinknallen. Es kommt nicht auf Namen an", sagte Präsident Uli Hoeneß mit grimmiger Miene.

Ein Ausscheiden der Bayern im Viertelfinale nach zuletzt fünf Halbfinal-Teilnahmen wäre für Trainer Ancelotti und die Pläne der Münchner ein herber Rückschlag. In erster Linie war der 57 Jahre alte Italiener nach der Ära Pep Guardiola angetreten, um nach 2013 wieder den Titel in der Champions League zu holen. "Das ist sicherlich kein Spiel wie jedes anderes, hier geht es um wahnsinnig viel", betonte Rummenigge.

Rummenigge: "Brauchen ein super Spiel"

So richtig überzeugt vom Weiterkommen hörte sich der Klubchef am Montag aber nicht an. "Ich will jetzt hier nicht auf Superoptimist machen", sagte er. Real sei jetzt "der große Favorit. Aber es ist ja erst die Hälfte des Viertelfinals gespielt". Allerdings gab Rummenigge zu: "Wir brauchen ein super Spiel, und wir brauchen auch Glück."

Und sie brauchen Lewandowski, der wie Hummels im Hinspiel und bei der Generalprobe in Leverkusen (0:0) schmerzlich vermisst worden war. "Es geht mir gut, alles ist okay", sagte der Torjäger.