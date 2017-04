Noch besteht Hoffnung auf einen Einsatz von Mats Hummels im Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München bei Real Madrid (Di., 20.45 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Geht es nach den SPORT1-Usern, soll der Weltmeister gegen die Königlichen möglichst auflaufen. Mit 45 Prozent der Stimmen lag die Viererketten-Variante mit Hummels und David Alaba in der Innenverteidigung, sowie Juan Bernat und Philipp Lahm als Außenverteidiger klar vorne (Stand: Montag, 15.30 Uhr, rund 22.600 abgegebene Stimmen).

Bemerkenswert: 21 Prozent der Nutzer stimmten für die Überraschungs-Variante mit Nicolas Feldhahn in der Innenverteidigung.

Zweitliga-Erfahrung mit Haching

Der 30-Jährige spielt üblicherweise für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Regionalliga und stand bereits beim Bundesligaspiel in Leverkusen am Wochenende als Backup im Kader. Allein die Reise nach Madrid dürfte für den 1,89 Meter großen Innenverteidiger, der nebenbei in München Jura studiert, schon das Highlight seiner Karriere sein.

Immerhin: Beim International Champions Cup im vergangenen Sommer machte Feldhahn bei einer 0:1-Niederlage schon Bekanntschaft mit Real - auch wenn die Königlichen beim Vorbereitungsturnier in den USA auf zahlreiche Stars verzichteten.

Feldhahn noch ohne Bundesligaerfahrung

Der gebürtige Münchner kehrte 2015 in seine Heimatstadt zurück und ist bislang noch ohne Bundesligaeinsatz. Seine Erfahrungen sammelte der Defensivmann vorwiegend in der 3. Liga beim VfL Osnabrück, mit der SpVgg Unterhaching und Erzgebirge Aue spielte Feldhahn sogar insgesamt 40 Mal in der 2. Bundesliga.

Eine weitere Abwehr-Option mit Routinier Xabi Alonso kommt beim Voting nur auf zehn Prozent der Stimmen.