Für Daniel Carvajal ist die restliche Saison in La Liga beendet: Der Verteidiger von Real Madrid verletzte sich beim Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Stadtrivale Atletico Madrid und fällt rund drei bis vier Wochen aus.

Damit muss der 25-Jährige auch um das Finale am 3. Juni in Cardiff bangen, sofern Real weiterkommt. Beim Rückspiel gegen Atletico ist Reals Rechtsverteidiger definitiv nicht dabei.

Wie der Klub am Mittwochabend nach einer Untersuchung bekannt gab, erlitt Carvajal eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und fällt voraussichtlich drei bis vier Wochen aus.

Am Dienstagabend griff sich der Verteidiger beim 3:0-Sieg gegen Atletico in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Luft-Duell mit Saul Niguez an den rechten Oberschenkel und konnte nicht mehr weiterspielen.