Weltmeister Sami Khedira wird dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin im Champions-League-Endspiel am 3. Juni gegen seinen Ex-Klub Real Madrid zur Verfügung stehen.

"Gute Nachrichten, es ist nichts Ernstes", teilte der verletzte 30-Jährige am Donnerstag über die sozialen Netzwerke mit. Dazu stellte er ein Bild, das ihn lächelnd mit erhobenem rechten Daumen zeigt.

Khedira war im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse am Dienstag gegen AS Monaco (2:1) bereits nach zehn Minuten mit einer Muskelblessur ausgewechselt worden. Was genau ihm fehlt, teilte Khedira nicht mit.

"Ich muss die nächsten Tage pausieren, aber danach kann ich der Mannschaft in den entscheidenden Spielen der Saison helfen", schrieb er. Außerdem freue er sich "sehr" auf den "großen Showdown" mit Real und seinem DFB-Kollegen Toni Kroos in Cardiff.

Juventus hat neben drei Spielen in der Serie A (AS Rom, FC Crotone und FC Bologna), in der die alte Dame vor der erfolgreichen Titelverteidigung steht, und dem Endspiel in der Champions League auch noch das italienische Pokalfinale zu bestreiten. Gegner am 17. Mai (21.00 Uhr) im Olympiastadion von Rom ist Lazio.