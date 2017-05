Fußball-Weltmeister Sami Khedira kehrt beim italienischen Serienmeister Juventus Turin in die Mannschaft zurück und wird voraussichtlich auch im Champions-League-Finale einsatzbereit sein.

Wie Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag bestätigte, wird Khedira am Samstag im abschließenden Ligaspiel beim FC Bologna in der Startelf stehen. "Ich muss schauen, in welcher Verfassung er ist", sagte Allegri.

Khedira hatte im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am 9. Mai gegen AS Monaco (2:1) eine Oberschenkelverletzung erlitten. Am 3. Juni spielt Juventus das Finale in Cardiff gegen Khediras Ex-Klub Real Madrid.