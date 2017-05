Sergio Ramos droht nach der 3:0-Gala von Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid möglicherweise ein Nachspiel.

Der Innenverteidiger der Königlichen räumte bei einem Eckball kurz vor der Pause Gegenspieler Lucas Hernandez mit einem Ellenbogeneinsatz gegen den Kopf des Atletico-Spielers rustikal aus dem Weg. Die Szene blieb von Schiedsrichter Martin Atkinson allerdings ungeahndet und war nur anhand von TV-Bildern zu sehen.

Ob die UEFA nachträglich Ermittlungen gegen den 31-Jährigen einleitet, ist allerdings offen.

Der Telegraph zitiert einen vergleichbaren Fall von Marouane Fellaini gegen Emre Can in der Europa League aus dem Jahr 2016. Damals habe der Verband kein Disziplinarverfahren eingeleitet, mit der Begründung, dass der Schiedsrichter den Vorfall nicht in seinem Bericht erwähnt hatte.