Nicht nur Cristiano Ronaldos Führungstreffer im Champions-League-Endspiel für Real Madrid war historisch, sondern auch der Ausgleich:

Juventus-Torschütze Mario Mandzukic ist erst der dritte Spieler, der für zwei verschiedene Teams in einem Europacup-Finale getroffen hat.

Zuvor war dem im schwäbischen Ditzingen aufgewachsenen Kroaten das mit dem FC Bayern gelungen. Beim 2:1 im Champions-League-Endspiel 2013 gegen Borussia Dortmund gelang Mandzukic das 1:0.

"Wunderschönes Tor"

Zudem war es einer der schönsten Treffer in der Geschichte der Königsklasse. Mandzukic nahm den Ball an der Strafraumgrenze mit der Brust an und traf mit einem herrlichen Seitfallzieher in den Winkel.

"Natürlich ein wunderschönes Tor, technisch hervorragend, aber der Torhüter schaut auch nicht exzellent aus", sagte Lothar Matthäus bei Sky mit Blick auf Real-Keeper Keylor Navas.

Auch im Netz zeigten sich die User begeistert über den Treffer.