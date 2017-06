"Die Meister, die Besten, les grandes équipes, the champions" - die elitäre Hymne der Champions League treibt selbst gestandenen Fußballprofis Tränen in die Augen. Und zwar immer dann, wenn sich die Topstars des Planeten unter der Woche zum internationalen Kräftemessen unter Flutlicht treffen.

Auch Millionen von Fußballfans dürften in solchen Momenten am Fernseher ab und an schon einmal Gänsehaut bekommen haben. Doch damit ist ab 2018 Schluss. Ohne zusätzliche Bezahlung läuft dann nämlich gar nichts mehr.

Vorerst nur noch in der kommenden Saison werden Spiele der Champions League im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.

SPORT1 erklärt, was sich ab der Saison 2018/19 ändert:

- Spiele nur noch im Pay-TV

Erstmals in der Geschichte der Königsklasse werden die Spiele am Dienstag und am Mittwoch nur noch im Bezahlfernsehen oder per kostenpflichtigem Stream ausgestrahlt.

Sky und DAZN sicherten sich bis zur Saison 2020/21 die Rechte. Das ZDF, auf dem bisher pro Saison 18 Partien frei empfangbar liefen, ist mit seinem Angebot für die Übertragungsrechte gescheitert.

- Gibt es eine Ausnahme?

Ja, ein einziges Spiel ist gesetzlich geschützt: Sollte ein Bundesligist das Finale erreichen, müsste dieses laut Rundfunkstaatsvertrag frei empfangbar sein.

- Wer überträgt welche Spiele?

Noch unklar. Rechtzeitig vor Beginn der neuen Rechteperiode sollen weitere Einzelheiten zu dieser Vereinbarung bekanntgeben werden. Welche Spiele also auf Sky und welche auf DAZN laufen werden, ist noch völlig offen.

- Was kostet mich das?

Derzeit kostet ein DAZN-Abo 9,99 Euro im Monat. Der Preis soll mit der Champions League nicht steigen. Champions League bei Sky im Paket gibt es derzeit ab knapp 29 Euro im Monat.

- Was ändert sich noch?

Einiges. Das UEFA-Exekutivkomitee beschloss zur übernächsten Saison eine Reform zu den Anstoßzeiten, bei der Prämienregelung und bei den Startplätzen.

- Die Startplätze

Die Bundesliga hat ab 2018 vier Startplätze in der Gruppenphase der Champions League bereits sicher - ohne eine Qualifikation spielen zu müssen.

Da die vier am besten bewerteten Ligen des Kontinents nun fix vier Teilnehmer entsenden dürfen, würden Stand jetzt Spanien (bisher 3 feste Plätze + 1 Qualifikationsplatz), Deutschland (3+1), England (3+1) und Italien (2+1) in jedem Fall insgesamt 16 der 32 Teilnehmer stellen.

- Die Anstoßzeiten

Statt unisono um 20.45 Uhr, beginnen in der Gruppenphase dienstags und mittwochs je zwei Partien um 19 Uhr und sechs Partien um 21 Uhr.

Alle K.o.-Spiele inklusive des Finales beginnen künftig um 21 Uhr statt um 20.45 Uhr.

- Die Prämien

Die komplizierten Prämienregelungen wurden zugunsten der Teams aus großen Verbänden modifiziert, da das an alle ausgeschüttete Startgeld und die Anteile aus dem sogenannten "Market Pool" prozentual verringert werden.

Bildergalerie Die größten Fußballteams der Geschichte 21 Bilder

Aktuell werden die rund 1,3 Milliarden Euro (von insgesamt 2,35 Milliarden) noch gleichermaßen nach einem Drei-Säulen-System verteilt.

40 Prozent der Gesamterlöse der Klubs kommen aus dem "Market Pool" (507 Millionen Euro), der Rest verteilt sich auf das Startgeld (12,7 Millionen Euro für jeden der 32 Teilnehmer) und die sportlichen Prämien für Siege, Unentschieden und das Weiterkommen von Runde zu Runde.

Ab 2018 rechnet die UEFA mit einer "signifikanten" Steigerung der Einnahmen aus allen Klub-Wettbewerben auf 3,2 Milliarden Euro.

Dann fließen aus den Einnahmen des Marktpools nur noch 15 Prozent. Als vierte Säule kommt ein neuer Klubkoeffizient dazu, in dem neben den aktuellen Erfolgen auch die Titelgewinne in der Klub-Historie berücksichtigt werden.

Wer also immer schon gewonnen hat, wird dafür mit noch mehr Millionen belohnt.