Real Madrid hat dem Triumph in der Champions League (4:1 gegen Juventus Turin) eine lange Siegesnacht folgen lassen.

Bereits in der Kabine gab es prominenten Besuch: Der frühere spanische König Juan Carlos besuchte die Real-Stars und posierte mit dem Henkelpott in der Kabine der Königlichen.

Der Kapitän jedoch fehlte auf dem Foto: Sergio Ramos musste nach der Partie zur Dopingprobe - und wurde dabei von Juan Carlos besucht.

"Ich habe wirklich viele Glückwünsche bekommen. Vielen Dank, dass Sie zur Dopingkontrolle gekommen sind, um mich zu begrüßen, Majestät", twitterte Ramos hinterher und machte spontan ein Selfie mit dem König. Zudem soll ihm Juan Carlos verraten haben, dass auch er ein "Madridista" sei.

Matchwinner Cristiano Ronaldo traf in den Katakomben des Millenium Stadiums von Cardiff mit Sohn Cristiano Junior auf Sir Alex Ferguson - und begrüßte ihn erfürchtig mit "Boss". Bei Manchester United hatte der legendäre Trainer den jungen Ronaldo zu einem Topstar geformt.

Nach einer langen Feiernacht geht die Party am Sonntag in Madrid weiter: Auf einer Parade durch die spanische Hauptstadt soll der Henkelpott auf dem berühmten Cibeles-Brunnen gezeigt werden, die Königin Cibeles soll am Abend von Kapitän Ramos einen Vereinsschal umgehängt bekommen. Schon die Meisterschaft vor zwei Wochen wurde am Brunnen gefeiert.

Auch ein Empfang im Rathaus und eine Party im Bernabeu-Stadion sind für Sonntag geplant. Anders als 2014 und 2016 zeigten sich die Real-Profis nicht bereits in der Nacht des Triumphes. Im vergangenen Jahr mussten die Anhänger bis acht Uhr morgens auf ihre Helden warten, dieses Mal feierten sie ohne Cristiano Ronaldo und Co.