Salzburg droht auch im zehnten Anlauf die erstmalige Qualifikation zur Gruppenphase in der Champions League zu verpassen.

Der österreichische Meister kam gegen den kroatischen Champion HNK Rijeka zu Hause nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Der frühere Schalker und Mainzer Mario Gavranovic brachte Rijkea nach 30 Minuten in Führung, Hee-Chan Hwang glich aus (49.).

Mit Alexander Walke und Reinhold Yabo standen zwei Deutsche in der Startelf Salzburgs. Am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) steigt das Rückspiel in Kroatien.

In der zweiten Qualifikationsrunde hatte sich Salzburg noch gegen Hibernians aus Malta durchgesetzt. Kommt der österreichische Topklub auch gegen Rijeka weiter, wartet mit den Playoffs eine weitere Runde in der Qualifikation. Die Gewinner der Playoffs, zu denen auch 1899 Hoffenheim antritt, stehen in der Gruppenphase der Königsklasse.

Salzburg war in den vergangenen Jahren in der Qualifikation unter anderem an Teams aus Luxemburg und Schweden gescheitert.