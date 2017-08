Der TSG Hoffenheim droht in den Playoffs zur Champions League das erwartete Hammerlos.

Die fünf möglichen Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase heißen FC Sevilla (Spanien), SSC Neapel (Italien), FC Liverpool (England), ZSKA Moskau (Russland) und Sporting Lissabon (Portugal). Das steht nach dem Abschluss der dritten Qualifikationsrunde am Mittwoch fest.

Gegen wen das Team von Julian Nagelsmann nun antreten muss, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag ab 12 Uhr (im LIVETICKER) in Nyon. Dabei ist der Europacup-Neuling ungesetzt.

Die Playoffs, deren Sieger an der Gruppenphase der Königsklasse teilnehmen, finden am 15./16. August (Hinspiele) und 22./23. August (Rückspiele) statt. Sollten die Hoffenheimer die Gruppenphase der Königsklasse verpassen, müssen sie in der Europa League antreten. Dann wären der TSG auch die 12,7 Millionen Euro Startgeld durch die Lappen gegangen.

Neben Hoffenheim befinden sich unter anderem auch der FC Sevilla, FC Liverpool, Nizza und Sporting Lissabon im Lostopf.

Auslosung der Playoffs der Europa League im Anschluss

Die Auslosung der Playoffs der Europa League findet im Anschluss ab 13 Uhr (im LIVETICKER) in Nyon statt. Dabei befinden sich insgesamt 44 Klubs in den Töpfen - darunter zum Beispiel Dynamo Kiew oder Ajax Amsterdam.

Der SC Freiburg ist allerdings kein potentieller Gegner dieser Teams. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich scheiterte in der dritten Qualifikationsrunde an dem slowenischen Pokalsieger NK Domzale.

Die Playoff-Spiele selbst sind für den 17. und 24. August angesetzt.

So können sie die Auslosungen vefolgen

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App