Das Heimspiel von 1899 Hoffenheim in der Qualifikation zur Champions League gegen den FC Liverpool ist ausverkauft. Schon am ersten Tag des Vorverkaufs an Mitglieder waren sämtliche Tickets vergriffen.

Die Partie des Europapokal-Neulings gegen die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp wird am 15. August um 20.45 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel an der Anfield Road steigt am 23. August.

Sollte Hoffenheim in der Qualifikation scheitern, spielt die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Europa League.