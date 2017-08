Die Partien in der Gruppenphase der Champions League 2017/2018 sind endgültig terminiert.

Auch die drei deutschen Vertreter wissen nun, wann die Reise wo hingeht.(Alle Gruppen der Champions League im Überblick)

Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel bei den Tottenham Hotspur am 13. September, bevor das Heimspiel gegen Real Madrid am 26. September auf dem Plan steht.

Der FC Bayern startet mit einem Heimspiel gegen RSC Anderlecht am 12. September in die Saison. Anschließend reist der Rekordmeister am 27. September nach Paris.

Champions-League Neuling RB Leipzig beginnt am 13. September mit einem Heimspiel gegen AS Monaco, bevor am 26. September das Auswärtsspiel bei Besiktas Istanbul auf dem Plan steht.

Alle Spiele der deutschen Teams im Überblick:

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund (13. September)

Borussia Dortmund – Real Madrid ( 26. September)

APOEL Nikosia – Borussia Dortmund (17. Oktober)

Borussia Dortmund – APOEL Nikosia (1. November)

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur (21. November)

Real Madrid – Borussia Dortmund (6. Dezember)

FC Bayern – RSC Anderlecht (12. September)

Paris Saint-Germain – FC Bayern(27. September)

FC Bayern – Celtic Glasgow (18. Oktober)

Celtic Glasgow – FC Bayern (31. Oktober)

RSC Anderlecht – FC Bayern (22. November)

FC Bayern – Paris Saint-Germain (5. Dezember)

RB Leipzig - AS Monaco (13. September)

Besiktas Istanbul – RB Leipzig (26. September)

RB Leipzig – FC Porto (17. Oktober)

FC Porto – RB Leipzig (1. November)

AS Monaco – RB Leipzig (21. November)

RB Leipzig – Besiktas Istanbul (6. Dezember)