Am Donnerstagabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) wird es ernst für den FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund - und vielleicht auch noch für die TSG Hoffenheim.

Dann steht in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League 2017/18 an.

Der FC Bayern ist als Deutscher Meister gemeinsam mit Titelverteidiger Real Madrid und sechs weiteren Landesmeistern in Lostopf 1 gesetzt, der BVB liegt in Topf 2, RB Leipzig in Topf 4. Dort würde auch die TSG Hoffenheim landen, sollte sie beim FC Liverpool (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) das 1:2 aus dem Playoff-Hinspiel noch drehen.

FC Bayern, BVB und RB Leipzig warten auf Gegner

Für die Auslosung gilt: Jeder der acht Gruppen wird jeweils ein Team aus jedem Topf zugelost, Mannschaften aus demselben Land können in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen.

Kurios: Weil in Topf 1 seit der Saison 2015/16 nicht mehr die besten Teams der UEFA-Fünfjahreswertung, sondern neben dem Titelverteidiger die Meister der sieben bestplatzierten Landesverbände liegen, droht dem FC Bayern ein nominell stärkerer Top-Gegner als dem BVB.

Das schlechtplatzierteste Team in Topf 2 ist Manchester United auf Platz 15 des UEFA-Rankings, aus Topf 1 stehen in Donezk (18.), Monaco (29.) und Spartak Moskau (104.) gleich drei Teams schlechter da.

SPORT1 zeigt die Töpfe für die Auslosung und die Spieltage der Gruppenphase im Überblick.

Topf 1:

Real Madrid

FC Bayern München

FC Chelsea

Juventus

AS Monaco

Benfica Lissabon

Spartak Moskau

Schachtjor Donezk

Topf 2:

FC Barcelona

Atletico Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

FC Sevilla

Manchester City

FC Porto

Manchester United

Topf 3:

SSC Neapel

Tottenham Hotspur

FC Basel

Olympiakos Piräus

RSC Anderlecht

AS Rom

Besiktas

FC Liverpool oder Celtic Glasgow

Topf 4:

Celtic Glasgow oder TSG Hoffenheim

Feyenoord Rotterdam

NK Maribor

RB Leipzig

Playoff-Sieger Steaua Bukarest - Sporting Lissabon

Playoff-Sieger Young Boys Bern - ZSKA Moskau

Playoff-Sieger Qarabag Agdam - FC Kopenhagen

Playoff-Sieger Slavia Prag - APOEL Nikosia

Spieltage und Termine der Gruppenphase:

1. Spieltag: 12./13. September 2017

2. Spieltag: 26./27. September 2017

3. Spieltag: 17./18. Oktober 2017

4. Spieltag: 31. Oktober/1. November 2017

5. Spieltag: 21./22. November 2017

6. Spieltag: 5./6. Dezember 2017