Als die Partien der Playoffs zur Champions League ausgelost wurden und der FC Liverpool die TSG Hoffenheim als Gegner erwischte, ist Jürgen Klopp nicht in Jubelstürme ausgebrochen, so wie man es vom Trainer des FC Liverpool nach einem Erfolg seiner Mannschaft häufiger sieht.

"Hoffenheim ist natürlich das absolute Gegenteil von einem Freilos", sagt Klopp vor dem Hinspiel am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) und lobt die Kraichgauer und ihren Chefcoach Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen.

Im SPORT1-Interview spricht Klopp über Hoffenheims Stärken, Nagelsmanns Arbeit und den Altersunterschied zu seinem 20 Jahre jüngeren Trainerkollegen.

SPORT1: Herr Klopp, wie war Ihre Reaktion auf die Auslosung?

Jürgen Klopp: Ich war nicht geschockt. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet. Für mich ist eine Auslosung nie so, dass ich mir etwas wünsche. Sondern ich will einfach nur wissen wer es ist, und dann kann die Vorbereitung beginnen.

SPORT1: Was sagen Sie zum Gegner Hoffenheim?

Jürgen Klopp: Ich glaube, es gab in diesem Wettbewerb vier Mannschaften, die keiner haben wollte: Nizza, Neapel, Hoffenheim und Liverpool. Und die vier spielen gegeneinander. Das ist einfach so. Aber es gibt kein leichtes Los.

SPORT1: Wie hat der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino auf das Los reagiert?

Klopp: Roberto ist ja nicht wahnsinnig gesprächig. Der freut sich darauf. Ich weiß, dass er mal gesagt hat, er möchte sie nicht haben. Aber das sagst du, wenn du gefragt wirst. Wenn man mich letztes Jahr gefragt hätte: "Willst du Dortmund haben?", hätte ich auch gesagt: "Nö". Haben wir sie gekriegt? Ja, klar. Wollen wir sie schlagen? Ja, logisch.

SPORT1: Hätten Sie lieber gegen eine andere Mannschaft gespielt?

Klopp: Es war niemand dabei, wo man sagt: "Wenn wir das haben, können wir direkt ein Ticket dahin buchen, wo die Gruppenphase ausgelost wird." Hoffenheim ist natürlich das absolute Gegenteil von einem Freilos.

SPORT1: Was sind Hoffenheims Stärken?

Klopp: Das ist einfach eine Top-Mannschaft. Ich weiß, sie haben Sebastian Rudy und Niklas Süle verloren. Aber Julian Nagelsmann macht da einen außergewöhnlichen Job. Die haben wieder eine ganz tolle Mannschaft und spielen super selbstbewusst. Sie haben eine rotzfreche Art und sind unheimlich schwer zu beeindrucken. Aber auch sie haben Schwachstellen und wir wissen auch, wo wir ansetzen können und müssen. Dennoch ist das ein komplett offenes Spiel.

SPORT1: Ist es auch ein ganz besonderes Spiel: Tradition gegen Moderne?

Klopp: Da spielt nicht Name gegen weniger Name oder Tradition gegen weniger Tradition, sondern Liverpool gegen Hoffenheim und Hoffenheim gegen Liverpool. Und das sind zwei verdammt starke Mannschaften. Ich finde, das wird dem Wettbewerb einfach gerecht.

SPORT1: Hohes Pressing und schnelles Umschaltspiel: Ist es aufgrund der ähnlichen Spielanlage so, als würden Sie gegen sich selbst spielen?

Klopp: Der Fußball hat sich ja in diese Richtung verändert. Es gibt viele Mannschaften, die das machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir die ganze Zeit wie doof pressen. Ich finde Ballbesitz genauso cool. Es ist wie immer: Die Spieler müssen das Ding entscheiden. Dass mein Matchplan oder der von Julian den absoluten Ausschlag geben wird, halte ich für relativ ausgeschlossen.

SPORT1: Zu Beginn gab es viel Kritik an Hoffenheim. Was denken Sie heute über die TSG?

Klopp: Hoffenheim ist ein toller Verein, die machen tolle Arbeit, das steht völlig außer Frage. Soll ich sagen, dass wir von Anfang an begeistert waren, dass sie auf einmal da waren? Das war eine neue Entwicklung damals. Sie haben sich jeglichen Respekt verdient. Ich mag Julian Nagelsmann und halte ihn für ein außergewöhnliches Trainer-Talent. Es ist sensationell, was er da macht.

SPORT1: Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit Julian Nagelsmann?

Klopp: Es ist jetzt nicht so, dass wir uns im Drei-Tage-Rhythmus geschrieben hätten. Er hat ja jetzt gerade 30. Geburtstag gehabt, also der Kerl ist tatsächlich ziemlich genau 20 Jahre jünger als ich. Ich hab mich jetzt noch nicht so häufig im Leben alt gefühlt, aber gegen einen 20 Jahre jüngeren Trainer habe ich auch nicht schon 20 mal gespielt.

SPORT1: Was halten Sie von Nagelsmanns Entwicklung?

Klopp: Es ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, ich habe ihm gesagt, dass ab dem Alter, das er jetzt erreicht hat, bei mir das Leben jeden Tag besser geworden ist und das wünsche ich ihm auch. Bei seiner Ausgangsposition würde das allerdings verrückte Züge annehmen, würde ich mal sagen. Er leistet fantastische Arbeit. Ich mag sowas, ich mag so eine Geschichte und in Hoffenheim war man sehr mutig und ist dafür belohnt worden. Auch Julian war sehr mutig das anzugehen: Dementsprechend: Mein allerhöchster Respekt.