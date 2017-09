Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz reagiert auf das enttäuschende Remis in Freiburg und schickt mit Jeremy Toljan und Andrej Yarmolenko zwei Startelf-Debütanten in das Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

Aufstellung Borussia Dortmund:

Bürki - Toljan, Toprak, Sokratis, Piszczek - Kagawa, Sahin, Dahoud - Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic

Aufstellung Tottenham Hotspur:

Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies - Dier, Dembele, Eriksen - Son, Kane

Der RB Leipzig muss bei seinem Debüt in der Champions League gegen den AS Monaco auf Naby Keita verzichten. Der Spielmacher, der zur kommenden Saison für 70 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool wechselt, leidet an Adduktorenproblemen.

Aufstellung RB Leipzig:

Gulasci - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Forsberg, Ilsanker, Demme, Sabitzer - Werner, Poulsen

Aufstellung AS Monaco:

Benaglio - Jemerson, Glik, Sidibe, Jorge - Fabinho, Moutinho, Toure - Tielemans, Diakhaby - Falcao