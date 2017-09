Der nächste Schiedsrichter-Ärger für Borussia Dortmund in der Champions League: Beim Kracher gegen Titelverteidiger Real Madrid ist der Mannschaft von Peter Bosz ein Elfmeter verwehrt worden.

Nach einem Abschluss von Maximilian Philipp in der 14. Minute wehrte Real-Keeper Keylor Navas den Ball ab. Dieser prallte an der rechten Hand von Sergio Ramos, der auf der Höhe der Torlinie in die Luft gesprungen war, ab.

Der niederländische Referee Björn Kuipers ließ zum Ärger der Dortmunder weiterlaufen. Auch sein Torlinienrichter sah kein Handspiel. Den Videobeweis gibt es in der Champions League nicht.

BVB schon gegen Tottenham im Schiri-Pech

"Es war ein Strafstoß", meinte der spanische Ex-Schiedsrichter Eduardo Iturralde Gonzalez beim Radiosender Cadena Cope und führte aus: "Wenn sich Ramos selbst angeschossen hätte, kann man von einem unabsichtlichen Handspiel sprechen. Der abgewehrte Ball kam allerdings von Navas."

Der BVB brachte seinen Unmut über die Fehlentscheidung mit einem vielsagenden Tweet zum Ausdruck.

Die Schwarz-Gelben waren bereits im ersten Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur einer Fehlentscheidung zum Opfer gefallen.

Pierre-Emerick Aubameyang hatte aus regulärer Position per Volley getroffen, doch das italienische Schiedsrichtergespann um Gianluca Rocchi wollte eine Abseitsposition erkannt haben und pfiff den Gabuner zurück.