Der FC Chelsea hat Diego Costa nicht in den Champions-League-Kader für die kommende Saison berufen. Der Stürmer ist bei Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallen, der Verein will den Stürmer loswerden – Atletico Madrid soll das Ziel sein.

Costa könnte, sollten sich die Vereine auf einen Wechsel im Winter einigen, dann für die Spanier in der Königsklasse auflaufen.

Manchester United geht dagegen mit Stürmer Zlatan Ibrahimovic in die Champions-League-Saison.

Der Schwede, der gerade einen Kreuzbandriss auskuriert, steht im Kader, den das Team von Trainer Jose Mourinho bei der UEFA meldete.