Der FC Barcelona, Juventus Turin und Manchester United sind am zweiten Gruppenspieltag der Champions League ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Atletico Madrid unterlag im Topspiel der schweren Gruppe C dem FC Chelsea mit 1:2 (1:0).

Der spanische Tabellenführer Barcelona um Superstar Lionel Messi gewann bei Sporting Lissabon 1:0 (0:0) und behauptete durch seinen zweiten Sieg die Tabellenführung in der Gruppe D. (Die Tabellen der Champions League)

Juve müht sich ohne Khedira

Juve mühte sich ohne Weltmeister Sami Khedira, der die komplette Spielzeit auf der Bank saß, zu einem 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus, für den Gonzalo Higuain (69.) und der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic (80.) sorgten.

Der italienische Rekordmeister, bei dem Neuzugang und Weltmeister Benedikt Höwedes verletzungsbedingt nach wie vor zum Zuschauen verurteilt ist, war zum Auftakt mit 0:3 bei Barca unter die Räder gekommen. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Basel überrascht, Anderlecht enttäuscht

Englands Rekordchampion ManUnited setzte sich bei ZSKA Moskau mit 4:1 (3:0) durch und führt das Klassement in der Gruppe A nach seinem zweiten Sieg souverän an. Im zweiten Spiel dieser Gruppe feierte der FC Basel überraschend mit 5:0 (2:0) gegen Benfica Lissabon seinen ersten Dreier.

In der Gruppe B unterlag Bayern Münchens Auftaktgegner RSC Anderlecht, der zum Start 0:3 an der Isar verloren hatte, gegen Celtic Glasgow 0:3 (0:1).

Leigh Griffiths (38.), Serigne Mbodj (50.) und Scott Sinclair (90.) trafen für den nächsten Kontrahenten des Rekordmeisters.

Eigentor hilft Barca

Barcelona gewann ohne den verletzten Ex-Dortmunder Ousmane Dembele durch ein Eigentor von Sebastian Coates (49.) in Lissabon. Für die Hausherren vergab anschließend der frühere Wolfsburger Bas Dost gegen Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen den möglichen Ausgleich für Sporting.

Atletico Madrid nutzte gegen Chelsea, das ohne den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger antrat, einen Foulelfmeter, den Toptorjäger Antoine Griezmann (40.) sicher verwandelte, zur Führung.

Batshuayi schockt Chelsea

Der spanische Neuzugang Morata glich nach einer Stunde für die Blues aus. Michy Batshuayi (90.+4) gelang in der Nachspielzeit der Siegtreffer für die Engländer, die mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe C vor AS Rom (4) anführen.

Die Roma gewann das erste Champions-League-Spiel in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam mit viel Mühe 2:1 (2:1).

Pedro Henrique schrieb dabei in der 29. Minute mit dem ersten Treffer für einen Klub aus der früheren Sowjetrepublik in der Königsklasse Fußball-Geschichte. Zuvor hatten Kostas Manolas (7.) und der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (15.) für den Favoriten getroffen.

Lukaku schnürt Doppelpack

Für Europa-League-Sieger Manchester United zeichneten in Moskau 100-Millionen-Stürmer Romelu Lukaku (4., 27.), Anthony Martial (19./Foulelfmeter) und der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (57.) für den Sieg verantwortlich.

Der belgische Nationalspieler Lukaku hatte sich bereits beim 3:0 zum Auftakt gegen den FC Basel in die Torschützenliste eingetragen. Den Ehrentreffer für Moskau erzielte Konstantin Kuschajew (90.)