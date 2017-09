Am Dienstag kommt es in der Champions League zum Kracher zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER, Diskussionen ab 20 Uhr im Fantalk LIVE auf SPORT1).

Am Montag machten sich die Madrilenen am Vormittag auf in Richtung Madrid. Mit dabei war auch Toni Kroos, der nach überstandenen Rippenproblemen wieder eine Option für die Startelf ist.

Nicht mitreisen konnten die verletzten Stammspieler Karim Benzema und Marcelo. Auch Mateo Kovacic, Jesús Vallejo und Theo Hernández fehlen der Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane.

Um 13.01 Uhr landete das Team am Flughafen in Dortmund und machte sich von dort aus auf den Weg noch Bochum, wo sie um 13.39 Uhr im Hotel Renaissance ankamen. Etwa 50 Fans hatten die Stars um Cristiano Ronaldo, der goldene Kopfhörer trug, am Flughafen begeistert empfangen.

Der BVB geht mit mächtig Aufwind in das Duell mit Real. Am Samstag setzte sich Dortmund im Borussia-Duell mit Mönchengladbach mit 6:1 durch und ist damit souveräner Spitzenreiter der Bundesliga.

Auch RB Leipzig ist am Dienstag gefordert. Der Vizemeister gastiert bei Besiktas Istanbul (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Der Klub gab den nur 250 mitreisenden Fans Verhaltensempfehlungen, Trainer Hasenhüttl und Kapitän Orban fürchten allerdings nicht um ihre Sicherheit.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind bei Spartak Moskau gefordert (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), Manchester City empfängt Schachtjor Donezk.

