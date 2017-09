Am Mittwoch kommt es in der Champions League zum Kracher zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Der Rekordmeister kann wieder auf David Alaba und Thiago zurückgreifen. Beide Profis haben am Montag nach überstandenen Verletzungen wieder voll mit der Mannschaft trainiert. In der Einheit am Montag stand vor allem die taktische Ausrichtung für das Topspiel in Paris im Mittelpunkt.

Bayern auf dem Weg nach Paris

Die Bayern befinden sich mittlerweile auf dem Weg in die französische Hauptstadt, wo am Abend (18.30 Uhr) das Abschlusstraining stattfindet. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge glaubt an ein erfolgreiches Auswärtsspiel von Bayern München in der Champions League bei Paris St. Germain. "Ich kenne unsere Mannschaft, die ist in solchen Spielen hochgradig motiviert und konzentriert. Ich bin überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können", sagte der Boss des Rekordmeisters am Dienstagmorgen vor dem Abflug nach Paris.

Auch Bayern-Star Arjen Robben ist "überzeugt, dass wir uns gut präsentieren" werden. Geld schieße keine Tore, betonte er, "sondern Qualität auf dem Platz. Es geht um eine Mannschaftsleistung, nicht darum, sich auf einzelne Spieler zu konzentrieren".

Starke statt Neuer nominiert

Die Bayern hatten zuvor auf die Verletzung von Torwart Manuel Neuer reagiert und nominierten für den erweiterten Kader in der Königsklasse nun Routinier Tom Starke anstelle von Neuer nachnominiert. Im Winter können die Münchner dies wieder ändern. Neuer soll im Januar wieder fit sein.

Starke sei hinter Sven Ulreich und dem Nachwuchskeeper Christian Früchtl weiter "die Nummer drei", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Kracher gegen Paris in der Sport Bild.

Starke halte sich "als Alternative für Ulreich und Früchtl fit", so Salihamidzic weiter: "Wir rechnen zwar nicht damit, dass sich noch ein Torwart verletzt, doch wir wollen auf alles vorbereitet sein. Und der Transfermarkt ist nun mal bis zur Winterpause zu."

Video Bayern nominiert Starke für Champions League nach

Paris mit Elfer-Zoff und Remis

Bei Paris St. Germain rückte das Sportliche zuletzt etwas in den Hintergrund. Vielmehr sorgte die Elfer-Posse zwischen Neymar und seinem Sturmkollegen Edinson Cavani für Schlagzeilen. Beim 2:0 gegen Olympique Lyon am 17. September forderte Neymar nach einem Elfmeterpfiff den Ball, doch Cavani bestand auf sein Vorrecht - und verschoss. Anschließend entzündete sich ein Streit, den Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi offenbar mit Geld lösen wollen. Einem Bericht der spanischen Tageszeitung El Pais zufolge versuchte er angeblich, Cavani dessen Elfmeter-Vorrecht abzukaufen - für eine Million Euro.

Am vergangenen Wochenende offenbarte Paris ohne die Klasse Neymars einige Schwächen. Der Ex-Barca-Star musste wegen einer Verletzung am rechten Fuß zusehen, wie seine Mitspieler - bis zu seiner Auswechslung in der 66. Minute auch Weltmeister Julian Draxler - beim HSC Montpellier nur zu einem 0:0 kamen.

In der Gruppe C empfängt Atletico Madrid den englischen Meister FC Chelsea (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). In der Gruppe D gibt der FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi seine Visitenkarte bei Sporting Lissabon ab, Juventus Turin trifft auf Olympiakos Piräus.

So können Sie das Spiel verfolgen:

TV: Sky und ZDF

Stream: Skygo.de

Ticker: SPORT1.de