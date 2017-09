Champions-League-Neuling RB Leipzig wird beim ersten Auswärtsspiel (Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) der Vereinsgeschichte bei Besiktas Istanbul nur wenig Fan-Unterstützung haben.

Nur etwa 250 Anhänger begleiten das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nach Istanbul. Auch aus Angst vor den Verhältnissen in der Türkei. "Es gibt unter den Fans eine große Unsicherheit, ob man dieses Spiel besuchen soll", sagte Christian Zomack vom Leipziger Fanprojekt in der Sportbild. Insbesondere von politischen Äußerungen, stärkerem Alkoholkonsum oder großen Gruppen sollte man sich fernhalten. Fanprojekt und Fanbetreuung werden trotz der wenigen RB-Fans in kompletter Stärke nach Istanbul reisen.

Auch der Verein unternimmt alles, um Team und Spieler zu schützen. "Wir sind natürlich mit den Behörden in einem sehr engen Austausch", versicherte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff. Mit dem Generalkonsulat stehen die Verantwortlichen demnach in täglichem Kontakt.

In der Türkei herrscht unter Präsident Erdogan seit über einem Jahr der Ausnahmezustand. Verhaftungen ohne Grund oder Vorgehen gegen Ansammlungen sind so jederzeit möglich.