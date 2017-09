Toni Kroos wird beim spanischen Meister Real Madrid wegen Rippenproblemen am Samstag im Ligaspiel bei Deportivo Alaves und für das Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Borussia Dortmund geschont.

Das gab Madrids Trainer Zinedine Zidane am Freitag auf der Pressekonferenz der Königlichen bekannt. Den Angaben des Franzosen zufolge klagt Kroos seit Reals 0:1-Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen Betis Sevilla über Schmerzen im Rippenbereich.

"Wir wollen wie immer kein Risiko eingehen. Ich hoffe, dass es nicht Ernstes ist und er am Dienstag wieder spielen kann", sagte Zidane über die Situation des Ex-Münchners.

Definitiv auch in Dortmund fällt Madrids Verteidiger Marcelo aus. Der Brasilianer laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Laut der spanischen Sporttageszeitung AS kann Marcelo voraussichtlich drei bis vier Wochen nicht spielen.

Zumindest in Alaves fehlt den Madrilenen auch der französische Stürmerstar Karim Benzema (Oberschenkel) und der kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovacevic (Adduktoren).

Marcelos französischer Abwehrkollege Theo Hernandez muss ohnehin wegen einer schweren Verletzung seiner rechten Schulter pausieren.