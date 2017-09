Deniz Aytekin ist beim Spiel zwischen NK Maribor und Spartak Moskau nur knapp einer Tragödie entgangen.

Der deutsche Schiedsrichter wurde bei dem Gruppenspiel in der Champions League in der 15. Spielminute aus dem Zuschauerblock der Gästefans mit einer Leuchtrakete beschossen. Die Rakete wurde von hinter dem Tor abgefeuert und verfehlte Aytekin, der an der Mittellinie stand, nur knapp.

Der 39-Jährige ließ das Spiel für rund drei Minuten unterbrechen, bis der Feuerwerkskörper vom Spielfeld entfernt worden war. Ob das Geschoss tatsächlich gezielt auf Aytekin geschossen wurde, ist nicht klar.

Nach der erschreckenden Aktion konnte die Partie ohne weiter Zwischenfälle zu Ende gespielt werden, obwohl die Spartak-Fans weiterhin viel Pyro-Technik verfeuerten. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der Angriff auf den Schiedsrichter - ob gewollt oder nicht - ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gefährlich das sein kann.