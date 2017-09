Der FC Bayern hat bei Paris Saint-Germain (JETZT im LIVETICKER) eine Halbzeit zum Vergessen erlebt.

Bereits in der zweiten Minute traf Dani Alves zur 1:0-Führung für PSG, Edinson Cavani legte in der 31. Minute nach. Beide Mal profitierten die Franzosen vom schlechten Abwehrverhalten der Bayern. Auch über Sven Ulreich gibt es erneut Diskussionen.

"Ich meine, dass der Torhüter den Ball aufgrund der schlechten Ballannahme von Alves vielleicht hätte blockieren können", sagte Lothar Matthäus bei Sky. Alves war völlig frei rechts im Strafraum aufgetaucht. Er legte sich den Ball aber etwas weit vor, drosch ihn dann aber an Ulreich vorbei in die Maschen.

In der 31. Minute vollendete Cavani einen Konter und traf von der Strafraumgrenze. Auch hier sah Matthäus eine Mitschuld bei Ulreich.

"Beim ersten hätte er ihn halten können. Den zweiten muss er haben. Auf hohem Niveau muss ein Torhüter so einen Ball halten", so Matthäus: "Der Schuss geht fast auf den Mann. Vielleicht springt er zu spät oder geht er zu tief in die Knie. Bei hohen Bällen hat Ulreich immer Probleme gehabt. Am Wochenende gegen Wolfsburg, letztes Jahr in Hoffenheim. Das scheint eine Schwachstelle bei ihm zu sein."

Allerdings war Ulreich nur das Ende einer Fehlerkette. "Das ist ein schlechtes Zweikampfverhalten von Thiago. James hätte früher zurückkommen müssen", meinte Matthäus zum 0:1 - und fügte zum 0:2 an: "Cavani macht einen super Laufweg, aber Bayern begleitet ihn nur und schaut nur zu."