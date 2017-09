Heute startet RB Leipzig in sein erstes Champions-League-Abenteuer gegen den AS Monaco zu Hause in der Red Bull Arena. (hier zum LIVETICKER: Leipzig – Monaco)

Auch Borussia Dortmund legt heute in der schweren Gruppe H gegen Tottenham Hotspur in Wembley los.

Timo Werner im Fokus

Bei RB Leipzig steht ohne Frage Nationalspieler Timo Werner nach starken Auftritten in der Bundesliga und der WM-Qualifikation weiterhin im Fokus. Werner will irgendwann bei einem ganz großen Klub spielen. Wenn er so weitermacht sollte das nur eine Frage der Zeit sein.

Peter Bosz vor CL-Debüt

Gegen die Spurs aus London feiert BVB-Trainer Bosz sein Champions-League-Debüt und erwartet ein intensives Spiel. Nuri Sahin reist mit gemischten Gefühlen nach Wembley, wo die Borussia 2013 das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern verloren hatte: Die Pressekonferenz zum Nachlesen.