Champions-League-Neuling RB Leipzig wird beim ersten Auswärtsspiel (Dienstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) der Vereinsgeschichte bei Besiktas Istanbul nur wenig Unterstützung durch mitgereiste haben.

Nur etwa 250 Anhänger begleiten das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl in die Türkei. Auch aus Angst vor den Verhältnissen in der Türkei - das weiß auch der Klub, der auf der Vereinshomepage "wichtige Hinweise zur Auswärtsreise nach Istanbul" veröffentlichte.

Demonstrationen und Großveranstaltungen nicht auszuschließen

"Es ist nicht auszuschließen, dass es zu vereinzelten Demonstrationen und Großveranstaltungen kommen kann. Es ist aufgrund der jüngsten Vorkommnisse mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen", heißt es dort.

Man solle sich umsichtig verhalten und insbesondere von politischen Äußerungen oder großen Gruppen fernhalten. Im gesamten Stadion herrscht Rauch- und Alkoholverbot, die Fans sind zudem aufgefordert, vor und nach der Partie von stärkerem Alkoholkonsum Abstand zu nehmen.

Orban und Hasenhüttl fühlen sich sicher

Willi Orban zeigte Verständnis für die Anhänger. "Man muss die Fans ein Stück weit verstehen, es ist eine riesen Reise und viel Aufwand. Wir als Mannschaft haben volles Verständnis, wenn nicht so viele mitkommen", sagte der RB-Kapitän vor dem Abflug am Montag.

Orban selbst hat aber wie Trainer Hasenhüttl keine Sicherheitsbedenken oder ein mulmiges Gefühl. "Wir Spieler fühlen uns sicher. Die Verantwortlichen tun alles dafür, dass es uns gutgeht und wir keiner Gefahr ausgesetzt sind. Wir haben volles Vertrauen und konzentrieren uns auf das Sportliche", so Orban.

Hasenhüttl und RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff erklärten, man habe sich mit den Behörden in Istanbul eng ausgetauscht. "Die Sicherheit ist gewährleistet. Von daher habe ich keine Angst", so Hasenhüttl, der damit rechnet, dass bei den weiteren Auswärtsspielen in Monaco und Porto mehr Fans mitreisen.

Polizei begleitet Fans zum Stadion

Leipzig wies seine Fans aber ausdrücklich darauf hin, "dass sich Mitreisende in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes" eintragen können und empfiehlt einen "gemeinsamen Treffpunkt" für alle mitreisenden Anhänger. Polizeikräfte werden die Fans ab 19.30 Uhr zum Stadion begleiten. Fanprojekt und Fanbetreuung werden trotz der wenigen RB-Fans in kompletter Stärke nach Istanbul reisen.

In der Türkei herrscht unter Präsident Erdogan seit über einem Jahr der Ausnahmezustand. Verhaftungen ohne Grund oder Vorgehen gegen Ansammlungen sind so jederzeit möglich.