RB Leipzig trägt in der Arena seine Heimspiele aus

Das Fußball-Stadion in Leipzig wird bald in den Besitz der Red Bull GmbH übergehen. Die Beteiligten einigen sich auf einen Verkauf der Arena an das Unternehmen.